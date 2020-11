Actualitzada 18/11/2020 a les 20:44

Els banders han rescatat un esparver que havia quedat ferit segons han compartit a través de les xarxes socials. El cos ha recollit l'au i l'ha dut al centre de recuperació de fauna, on se l'està tractant d'una ferida que no li permetia volar i aviat serà retornat al seu hàbitat.L'esparver és un ocell de presa, rapinyaire, al qual li agraden els espais boscosos amb clarianes on caçar. Es caracteritza per tenir les ales curtes i arrodonides adaptades per poder assolir un vol ràpid i ser d'una mida similar a la d'un colom.