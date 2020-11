Martínez Benazet destaca que hi ha "una tendència clara a la baixa" de la incidència de la malaltia

Els 67 positius de Covid diagnosticats des d'ahir eleven el nombre de casos acumulats al país fins a 6.018 des de l'inici de la pandèmia, segons ha informat el ministre de Salut. Joan Martínez Benazet ha remarcat que les dades mostren "una tendència clara a la baixa" perquè la mitjana dels últims tres dies són 48,6 casos per dia i si es tenen en compte cinc dies l'indicador mitjà se situa en 56 contagis diaris. I ha precisat que la incidència acumulada és "molt superior" a la primera fase de l'epidèmia que ha atribuït a la gran capacitat per fer diagnòstics i a que totes les activitats econòmiques estan obertes "i ens hem infectat més".



La taxa de reproducció se situa avui en 0,9, gairebé com dilluns que era 0,91, i el titular de Salut ha indicat que la previsió és que els propers dies quedi per sota d'aquest nivell si segueix com ara la mitjana de casos dels últims tres dies. El ministre ha recalcat que aquesta evolució permet que des de l'Oficina Covid es pugui "tenir més traçabilitat de la infecció, es troba més fàcilment" però tot i així ha demanat cautela per continuar amb el compliment de les restriccions sanitàries.



La reducció d'afectats es reflecteix en el nombre de malalts amb el virus actiu que baixa a 887, 23 menys que ahir, i el ministre ha recordat que en aquesta segona onada s'ha arribat a un pic de 1.400 casos. La xifra de recuperacions creix amb les 90 altes de les últimes hores fins a 5.055. El que ha augmentat és la pressió hospitalària per segon dia amb dos ingressos més de malalts contagiats. El total de pacients ascendeix a 19 després d'haver baixat fins a 15 dilluns d'aquesta setmana. Nou pacients estan a l'UCI, un més que ahir, i es mantenen sis amb ventilació mecànica. I a planta hi ha una desena d'infectats en l'àrea Covid. Martínez Benazet ha insistit que l'estada dels malalts afectats que arriben a cures intensives és molt llarga perquè la mitjana, en particular per als que estan ventilats, és de més de tres setmanes i habitualment es prorroga amb cinc o sis setmanes.



Onze aules menys confinades

El ministre ha destacat que la "milloria" de les dades epidemiològiques es mostra també en l'afectació al sistema educatiu perquè hi ha cinc classes aïllades totalment per positius que han tornat a l'activitat i sis que ho estaven de manera parcial. El total de grups en vigilància activa descendeix a 26, amb 8 aules sense poder fer ensenyament presencial amb els alumnes a casa i 18 que tenen part dels escolars confinats als domicilis per positius a l'aula.



Martínez Benazet ha apel·lat a la responsabilitat individual dels ciutadans per continuar amb la disminució de contagis i frenar la pandèmia i ha recalcat que a l'hivern hi ha més possibilitat de transmissió del virus "perquè estem més temps en llocs tancats" i perquè les defenses estant més baixes, en concret les del sistema respiratori.

