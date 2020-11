Dos mesos sense turistes catalans

Actualitzada 18/11/2020 a les 06:17

DESESCALADA ESGLAONADA A PARTIR DE DILLUNS

La Generalitat revisarà cada quinze dies la situació epidemiològica i per passar d’una fase a una altra caldrà que la taxa de reproducció se situï per sota de 0,9 i el nombre d'ingressos hospitalaris setmanals disminueixi. Si els indicadors no van a la baixa però s’estabilitzen la Generalitat plantejarà prorrogar una fase mentre que si són elevats es revisaran les mesures i es podrà tornar a una d’anterior. El primer tram del pla, que entrarà en vigor dilluns, permetrà que bars i restaurants obrin de les 6 a les 17 hores en interior i terrasses amb aforaments reduïts del 30%, així com l’obertura dels comerços i les reunions de sis persones. La segona començarà el 7 de desembre, quan es permetrà l'aforament a la meitat en bars i restaurants, comerços, cinemes, teatres i actes culturals. En aquesta fase els catalans podran sortir del municipi durant el cap de setmana, però no de la comarca. Durant la fase tres, prevista a partir del 21 de desembre, es permetran les reunions de fins a 10 persones i l’aixecament de les restriccions de mobilitat entre municipis durant el cap de setmana. Els bars podran obrir fins a les 21 hores i els centres comercials tornaran a l’activitat. El darrer període, del 4 al 17 de gener, suposarà la recuperació total de l’activitat lectiva presencial a batxillerat i formació professional mentre que les activitats econòmiques, socials i culturals es mantindran amb els mateixos aforaments i el tancament perimetral de la comunitat autònoma seguirà i no es podrà entrar ni sortir sense motiu justificat durant la quarta fase.

La mobilitat per la frontera hispanoandorrana seguirà requerint un motiu justificat fins al 18 de gener. Així consta en l’esborrany del pla de desescalada de la Generalitat de Catalunya, en el qual es detalla el procés d’obertura progressiva de les activitats que es vol dividir en quatre fases, cadascuna de les quals s’allargarà durant quinze dies. Segons el document, que el Procicat analitzarà demà, la desescalada començaria el 23 de novembre i es podria avançar en funció de l’evolució de la situació epidemiològica. En tot cas, el plantejament inicial és que tant el toc de queda com la prohibició d’entrar i sortir de Catalunya sense motiu justificat es mantinguin fins al final de l’última fase.Davant la notícia, el Govern va reaccionar ahir a través d’un comunicat considerant que és “prematur” pronunciar-se al respecte del pla de desescalada perquè encara no està aprovat. L’executiu va indicar que, no obstant això, està mantenint contactes amb les autoritats catalanes i espanyoles per “defensar els interessos d’Andorra”. De fet, i segons ha pogut saber el Diari, des del moment que el Govern va conèixer ahir el contingut de l’esborrany de la Generalitat va començar a mobilitzar-se per demanar que es faci una excepció amb el Principat pel que fa a les restriccions de mobilitat. La petició de l’executiu és de màxims, és a dir, que hi hagi lliure circulació entre els dos països. És conscient de les dificultats d’aconseguir-ho tenint en compte la situació de la pandèmia, per això espera que com a mínim es faci una consideració diferent cap a Andorra respecte a d’altres territoris com ja es va fer amb l’anterior confinament. Dit d’una altra manera, que el Principat pugui, com a mínim, tornar a adherir-se a la regió sanitària de l’Alt Urgell.El Govern vol que es faci una excepció amb Andorra explicant quina és la situació epidemiològica del país. Per això, insisteix a defensar la capacitat de cribratge que té el Principat i els protocols que es volen seguir de cara a la temporada d’hivern, amb el testeig del 40% de la població cada setmana. Tot plegat, entenen des de l’executiu, garanteix la seguretat tant dels visitants com dels residents perquè permetrà detectar els possibles brots.El Govern és molt conscient de les nefastes conseqüències econòmiques que tindrà per a Andorra l’allargament del confinament perimetral de Catalunya i per això ha intensificat els contactes amb l’objectiu d’aconseguir una excepció. Així mateix, l’executiu també està estudiant la situació particular de cada comunitat autònoma de l’Estat veí perquè, tal com recorda, les fronteres no estan tancades, de manera que un ciutadà d’un territori que no estigui confinat podria arribar a Andorra travessant Catalunya si així ho desitgés sempre que no parés en terres catalanes. Una afirmació que també va corroborar al Diari l’ambaixador espa­nyol, Àngel Ros.Sigui com sigui i davant la possibilitat que Catalunya no inclogui Andorra com a excepció, el Govern ja té en ment la preparació d’un nou programa d’ajudes, que podria ser similar al que es va aprovar durant el confinament imposat el març passat, per tal d’ajudar el teixit econòmic del país.