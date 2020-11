Comprovació del funcionament dels sistemes per provocar allaus

Un dels punts on s'han fet les comprovacions.

Actualitzada 18/11/2020 a les 17:26

Avui comprovem amb els companys de @coex_andorra i assitència tècnica el bon funcionament dels sistemes de desencadenament d’allaus a l’Hortell, Les Fonts i Soldeu.



Tot a punt per gaudir de la muntanya hivernal i seguritzar les carreteres i zones afectades @mobilitat_and . pic.twitter.com/bOvWM4tWqU — Protecció Civil Andorra (@pcandorra) November 18, 2020

El COEX i Protecció Civil han estat realitzant diferents proves avui del bon funcionament dels sistemes de desencadenament d'allaus en tres punts del Principat. Concretament a l'Hortell, Les Fonts i Soldeu, on s'ha pogut escoltar el fort soroll que han provocat aquestes comprovacions. Des de Protecció Civil han explicat que tot està a punt per afrontar la temporada hivernal amb màxima seguretat per a les carreteres i les zones afectades.