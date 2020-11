Canillo comença el pont tibetà de la vall del Riu

Els treballs de construcció de la passarel·la duraran deu mesos i el comú ha convocat un concurs d'urgència per al subministrament i col·locació de proteccions

Maquina treballant al pont tibetà Una màquina comença a treballar a la zona on s'ha d'instal·lar el pont tibetà Comú de Canillo

Actualitzada 18/11/2020 a les 15:56

Redacció Andorra la Vella

El comú de Canillo ha anunciat que avui han començat els treballs per a la construcció del pont tibetà, que segons la corporació és la passarel·la d'aquestes característiques "més llarga del món", que s'emplaçarà a la vall del Riu i que té com a objectiu ser un atractiu turístic juntament amb el mirador del Roc del Quer.



Les primeres tasques sobre el terreny han començat al sector de l’Armiana i es basen en els accessos, en assegurar la zona i en el transport de material per a l’execució de l’obra i que durant l'hivern es facin les fonamentacions. Canillo preveu que les obres, que s'han adjudicat a la societat francesa E.R.I.C. i l’andorrana Desplom, durin deu mesos, sempre que les condicions de la meteorologia ho permetin.



El comú també ha convocat un concurs d'urgència per al subministrament i col·locació de proteccions al pont tibetà. Tal i com es va acordar en la junta de govern del comú del passat 30 de setembre i recull un edicte del BOPA d'avui, s'ha convocat el concurs amb caràcter d'urgència, per la qual cosa aquells que estiguin interessats en participar-hi han de presentar les ofertes abans del 3 de desembre en sobres tancats abans de les 10 h. L'obertura dels plecs es farà el mateix dia 3 a les 10.15 h. Els interessats poden retirar la documentació al servei de tràmits del comú o la seva pàgina web amb el certificat electrònics del Govern.

