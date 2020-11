Unicef Andorra i el Thyssen organitzen un mural pel Dia mundial de la infància

L'activitat es farà del 20 al 22 de novembre

Actualitzada 17/11/2020 a les 13:14

Redacció Andorra la Vella

Unicef Andorra i el museu Carmen Thyssen organitzaran un mural col·lectiu amb motiu del Dia mundial de la infància, una activitat que estarà oberta a tothom del 20 al 22 de novembre. L'objectiu és participar en la crida #GoBlue i convidar els visitants a deixar un missatge i a omplir el mural amb objectes de color blau, símbol d'aquesta reivindicació. El Thyssen posarà a disposició dels participants tota mena de materials artístics, com papers, cartolines, cordills, adhesius o feltre, i les persones que hi vulguin contribuir també poden dur els seus propis objectes de color blau per incorporar-los.



L'activitat és gratuïta i estarà en funcionament divendres d'11 a 18 hores, dissabte d'11 a 20 hores i diumenge d'11 a 14 hores. L'obra es compartirà a les xarxes socials del museu i d'Unicef Andorra, sota l'etiqueta #GoBlue i #diamundialdelainfància.