Un 75% d'enquestats estan a favor de la prohibició de les bosses de plàstic

Més de 160 persones responen a l'enquesta de participació ciutadana per al Projecte de llei d'Economia Circular

Repartiment de bosses reutilitzables per reduir l'ús del plàstic Una de les bosses reutilitzables que va repartir Govern als supermercats. SFGA

Actualitzada 17/11/2020 a les 19:24

Redacció Andorra la Vella

Un total de 168 persones han participat en l'enquesta de participació ciutadana per desenvolupar el Projecte de llei d'Economia Circular que va impulsar al passat març el ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat amb la secretaria d'Estat d'Igualtat i Participació Ciutadana. Govern ha valorat molt positivament la xifra de participants en l'enquesta, que volia copsar les impressions de la població sobre els actuals models de consum i de reciclatge i conèixer les seves propostes.



Destaca que un 75,6% dels enquestats estarien a favor de la prohibició de les bosses de plàstic d'un sol ús. A més, veurien molt positivament restringir els productes que entren al país en funció dels materials que els formen i en funció del seu ús. Concretament, els enquestats veuen prioritari eliminar els envasos, les bosses, les safates, la coberteria i les palletes de plàstic d'un sol ús, entre d'altres productes.



La voluntat del Govern és que el nou text legislatiu permeti una una transformació dels models de producció i de consum de la ciutadania passant d’un sistema lineal de produir-consumir-llençar a un model circular que permeti una millor gestió dels recursos, una disminució de la generació dels residus, augmentant la reutilització i fomentant el reciclatge de residus a fi que les matèries reciclables entrin de nou en les cadenes productives. El canvi d’hàbits de consum de la ciutadania i la seva implicació són clau per una transició cap a la circularitat. Segons els resultats de l'enquesta, i tal i com destaquen des de l'executiu, les dades apuntarien que la població està preparada per fer front a la desaparició de certs tipus de productes, especialment el plàstic d'un sol ús.



