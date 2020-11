Ubach visita virtualment els projectes d'Agua de Coco a Madagascar

La ministra ha mantingut una conversa amb el president de l'entitat i ha visionat un vídeo amb els 11 projectes en els quals Andorra ha participat

Actualitzada 17/11/2020 a les 18:14

Redacció Andorra la Vella

La ministra d'Afers Exteriors Maria Ubach, ha participat avui en una visita virtual dels projectes de l'ONG Agua de Coco instal·lada a Tuléar, Madagascar. Ubach ha mantingut una conversa amb el president de l'entitat, José Luís Guirao, qui ha agraït el finançament del Govern i ha informat que durant la gala anual que celebren se li entregarà el premi al millor recorregut en reconeixement a la seva trajectòria de 10 anys com a patrocinador.



La ministra també ha visionat un vídeo amb els 11 projectes en els quals Andorra ha participat. Així mateix, Ubach ha pogut parlar amb alguns dels beneficiaris de Madagascar i amb un voluntari internacional, fet que ha permès donar l'oportunitat als membres del ministeri d'Afers Exteriors de conèixer com s'han adaptat els projectes per garantir-ne la continuïtat en temps de pandèmia.



El Govern va començar a col·laborar amb l'entitat el 2011 i al llarg d'aquesta dècada ha cooperat en el finançament d'onze projectes repartits entre Madagascar i Cambodja amb una aportació total de prop de 300.000 euros. L'ONG, creada el 1994, té com a prioritat desenvolupar i permetre l'accés per a tothom a una educació de qualitat i inclusiva i faciliten la creació d'escoles de música i esport per garantir que els alumnes no caiguin en xarxes de prostitució o de drogues. Agua de Coco també desenvolupa projectes de protecció i promoció del medi ambient i la protecció d'àrees mediambientals autòctones.

