Salut vol controlar el virus amb tests d'antígens massius

Benazet defensa la sensibilitat i la immediatesa d’una prova que servirà al sector públic i privat per unir esforços

Actualitzada 17/11/2020 a les 06:13

Adrià Esteban Andorra la Vella

Si bé durant el doble cribratge poblacional de la primera onada es va posar de moda el concepte dels tests d’anticossos i durant tot aquest estiu hem sentit a parlar de les TMA, la via dels tests d’antígens pren cada vegada més força com a mecanisme de control del virus pel ministeri de Salut, tal com ja succeeix a altres països.



Per la seva sensibilitat i la immediatesa, el titular de la cartera, Joan Martínez Benazet, va defensar ahir en roda de premsa aquesta tècnica diagnòstica que el Govern utilitzarà en els cribratges setmanals de la temporada d’hivern. No obstant això, el ministre va exposar que els tests d’antígens també estaran a l’abast de la població a través de les farmàcies, així com també dels professionals de la salut i dels laboratoris que s’hi vulguin adherir.



“Si anem a la farmàcia i demanem un test d’antígens ens dirà com estem en aquell moment. I això podrà servir per anar a veure el padrí i, per tant, protegir-los a ells”, va sostenir Benazet, qui va destacar que al cap d’uns 10 minuts es poden rebre els resultats de la prova. En aquest sentit, tenint en compte que “la validesa dura molt poc”, el titular de Salut va declarar que “la negativitat l’ha d’explotar durant molt poques hores perquè després ja entra en la fase de possibilitat de contagi”.



Sobre el preu de la prova, va assegurar que anirà a càrrec de l’usuari i va descartar que la CASS financi el seu copagament. Segons ha pogut saber el Diari, el preu d’aquesta prova que ja és a la venda en algunes farmàcies del Principat ronda els 20 euros en funció de la sensibilitat del test. “És una eina que té el sector públic però que també té el sector privat i serà d’utilitat”, va manifestar Benazet, qui va subratllar que les farmàcies tindran l’obligació de registrar els resultats i notificar-ho a Salut.



Les altres proves diagnòstiques

En qualsevol cas, el ministre va afirmar que “les persones que tinguin a la seva disposició el test d’antígens cada setmana no s’han de preocupar”, en al·lusió als professionals sanitaris o membres de la comunitat educativa que formaran part del 40% de la població que es cribrarà cada set dies. Sobre aquesta qüestió, Benazet va recordar que per dur a terme els cribratges es comptarà amb el suport de la Creu Roja i la participació dels serveis mèdics dels camps de neu.



Paral·lelament, Benazet va explicar que l’stop lab ubicat a l’aparcament de Prat de la Creu seguirà funcionant amb “menys taules”, atès que va augurar que “la necessitat serà molt menor”. Per aquest motiu, va pronosticar que “el futur de la gestió de la pandèmia” anirà encaminat cap als tests d’antígens de saliva. Quant als tests d’anticossos, el ministre va aparcar temporalment el debat. “Oblidem-nos dels tests d’anticossos. Només representen una curiositat”, va dir, deixant la porta oberta que es pugui tornar a recórrer a ells abans de la implementació de la vacuna. “Tenen una utilitat personal sobre la situació immunològica però no s’ha d’utilitzar mai com una prova sobre si s’està malalt”, va insistir Benazet.

#1 Beni beni beni...

(17/11/20 08:35)