Salut i el SAAS inverteixen prop de 19 milions per combatre la Covid

L’adquisició dels tests suma una despesa total que s’eleva gairebé fins als 7 milions d’euros

Actualitzada 17/11/2020 a les 17:58

Adrià Esteban Andorra la Vella

El ministeri de Salut i el SAAS han invertit prop de 19 milions d’euros per combatre la Covid-19, segons ha informat el titular de la cartera, Joan Martínez Benazet, en la seva compareixença pública a la Comissió de Salut. Concretament, l’impacte econòmic per al Ministeri de Salut ha estat de 4,6 milions d’euros amb la compra de tests per valor de 1,8 milions d’euros o l’adquisició d’EPIS per un import de 1,7 milions d’euros com a aspectes més destacats. Pel que fa al SAAS, la despesa ha estat de 14 milions d’euros, tal com ha assegurat el seu director financer, Lluís Buendia. En el cas de la parapública, figura una inversió de 5 milions d’euros per a l’ús de les TMA i les PCR com a eines diagnòstiques i altres 5,3 venen motivats per les baixes mèdiques que requerien un ingrés hospitalari.