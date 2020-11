Salut diagnostica 42 nous casos i veu amb bons ulls el descens de la corba

Actualitzada 17/11/2020 a les 06:33

Pel que fa a l’actualització sanitària, el ministre va informar ahir de la detecció de 42 nous casos de coronavirus, una xifra que eleva a 5.914 el nombre total de contagiats al país. De la mateixa forma, hi ha 1.008 casos actius al país i 4.830 recuperats. Quant a les hospitalitzacions, aquestes se situen en 76 després de la mort d’un home de 66 anys diumenge. Respecte a la pressió sobre el sistema sanitari, hi ha un total de 15 persones ingressades a l’hospital. D’aquestes, set estan a planta i vuit a l’UCI, de les quals sis requereixen l’assistència de la ventilació mecànica. Igualment, el ministre es va congratular del fet que ja no resta cap pacient ingressat a l’àrea Covid d’El Cedre després del brot al centre residencial.

D’altra banda, l’aula de primer cicle de l’escola andorrana d’Escaldes va haver de tancar ahir després que el ministeri de Salut hagi detectat dotze positius per Covid, segons van fer saber fonts d’Educació al Diari. Els casos cor­responen a una desena d’alumnes d’entre set i vuit anys d’una classe on en total hi ha 21 infants i dues docents, una de les quals va donar positiu la setmana passada. Sobre aquesta qüestió, que va aixecar polseguera a les xarxes, Benazet va dir que hi ha 39 aules en vigilància activa al país.

