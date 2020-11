Procés participatiu a Sant Julià per definir el nou parc infantil

Actualitzada 17/11/2020 a les 12:17

El Comú posa en marxa un procés participatiu per definir el nou parc infantil de la parròquia ‍♀️

▶️ @josep_majoral “És el 1r procés que fem i la intenció és continuar implicant a la ciutadania en la presa de decisions del dia a dia” #procesparticipatiu #sjl pic.twitter.com/Uy4Rf8c2MN — Comú Sant Julià (@comusantjulia) November 17, 2020

El comú de Sant Julià de Lòria ha presentat aquest matí un procés participatiu a la gent de la parròquia per tal de definir com serà el nou parc infantil que es situarà a la zona del Camp de Perot. L'objectiu del comú és que hi participi tothom que ho vulgui, especialment aquells que més utilitzaran les instal·lacions, com són les famílies amb infants de fins a 12 anys.De fet, el comú s'ha posat en contacte amb les dues escoles de Sant Julià, així com la resta dels centres educatius del país que puguin tenir alumnes residents, les escoles bressol, la Llar de Lòria i altres entitats concernides, per tal que puguin ajudar a fer de corretja de transmissió. A tots ells se'ls ha enviat un enllaç i un correu electrònic (ciutadania@comusanjulia.ad) a través del qual poden apuntar-se per formar part dels grups de treball que definirà el parc. La informació també es trobarà a la web i a les xarxes socials del comú.El procés es dividirà en tres fases. La primera copsarà les preferències dels participants i inclourà sessions de treball participatives amb ciutadans i ciutadanes, així com trobades amb els alumnes de primària. La segona té com a finalitat construir propostes integrades d'un parc infantil a partir de les preferències emeses en la fase anterior. Finalment, en la tercera s'obrirà un procés de selecció, sempre i quan a la segona surti més d'una proposta. El mes de febrer es donarà el procés per tancat i es preveu que les obres estiguin enllestides de cara a la primavera del 2021.El cònsol major, Josep Majoral, ha assenyalat en la presentació d'aquest matí que preveu fer més iniciatives com aquesta per altres decisions. "És el primer procés que fem i la intenció és continuar implicant a la ciutadania en la presa de decisions del dia a dia", ha assenyalat.