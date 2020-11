Petició de 5 anys per blanqueig per a la dona d'un home assassinat a trets

L'origen dels diners era el tràfic d'estupefaents entre Sud-amèrica i Espanya

Nova seu de la Justícia El judici s'ha celebrat aquest matí a la seu de la Justícia. Fernando Galindo

Actualitzada 17/11/2020 a les 14:32

Lorena Giménez Andorra la Vella

El Tribunal de Corts ha jutjat aquest matí una dona per un delicte major de blanqueig de capital mitjançant una organització criminal que es dedicava al narcotràfic d'estupefaents entre Sud-amèrica i Espanya. El ministeri públic sol·licita a l'acusada, que no s'ha presentat a la vista oral, una pena de cinc anys de presó ferma, el pagament en concepte de multa de tres milions d'euros i l'expulsió definitiva del Principat per haver blanquejat més d'un milió d'euros a través d'un banc andorrà entre el 2004 i el 2006. Segons han exposat els testimonis i el ministeri públic, la processada es dedicava, juntament amb la seva exparella, que va ser assassinat a trets, a transformar els diners del narcotràfic per legitimar-ne la procedència a través de la compravenda de propietats immobiliàries, vehicles de luxe i velers, els quals utilitzaven com a mitjà per transportar la droga entre Amèrica del Sud i Espanya.



La defensa ha demanat l'absolució de la seva clienta al·legant que la dona ja ha estat condemnada en concepte d'autora en dues causes a Espanya i no es pot considerar culpable del delicte a Andorra.