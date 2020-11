Onzena mort per Covid-19 a la Seu d'Urgell

La taxa de reproducció del virus baixa a 0,92 i els casos actius se situen en 116

Hospital de la Seu Hospital de la Seu Martí Pons

Actualitzada 17/11/2020 a les 10:59

Redacció Andorra la Vella

La Seu d'Urgell ha registrat una nova defunció per Covid-19 en les últimes 24 hores i els òbits totals des de l'agost han ascendit a onze. A més, la Fundació Sant Hospital continua amb un nombre elevat de pacients amb el virus després que s'hagin produït dos nous ingressos des d'ahir. El nombre casos a l'hospital és de 12, mentre que hi ha 104 persones amb el virus confinades als seus domicilis, sis més que ahir, la qual cosa suposa un total de 116 casos actius a la localtiat alturgellenca. A més hi ha 358 persones aïllades a casa per ser contacte directe d'un positiu o perquè estan esperant el resultat de la prova. Malgra tot, la taxa de reproducció del virus als set dies de l'Alt Urgell ha baixat fins a 0,92 (ahir estava en 1.03).