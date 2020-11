L’accés motoritzat als camins de la zona està prohibit des del novembre fins a final de maig

Els mossos d’esquadra van sancionar el cap de setmana passat un grup d’andorrans per circular amb motocicletes i quads pel parc natural de l’Alt Pirineu. L’actuació policial s’emmarca en l’operatiu per vetllar pel compliment de la prohibició d’accedir a l’entorn natural amb vehicles motoritzats, que es va començar a aplicar l’1 de novembre per decisió de la Generalitat de Catalunya. Segons va informar TV3, la majoria dels infractors que van ser enxampats per la policia eren de nacionalitat andorrana i desconeixien aquesta legislació.



Aquesta restricció de circulació està vigent fins al 31 de maig a la vall de Santa Magdalena amb

