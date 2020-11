Llovera afirma que la llei de la transició energètica es queda curta

Actualitzada 17/11/2020 a les 12:27

És per això que ha analitzat que la reglamentació de Govern es queda curta quant a la reglamentació tècnica dels edificis, ja que, indicava que amb la Llei d'impuls de la transició energètica i del canvi climàtic "es va obligar a donar un pas més en la reglamentació tèrmica" però no es va arribar a la situació "ideal" de les passive house. Unes construccions on "no es consumeix calefacció i la casa s'escalfa amb les llums, les persones i la dutxa". "Si construeixes segons la legislació actual, fas un edifici més car que consumeix més i de l'altra manera estaries construint més eficient, més ecològic i confortable", reiterava.

En la mateixa línia, Llovera lamentava que l'impacte de la legislació actual és "a molt llarg termini" perquè "passen 50 anys fins que no se li fa una reforma important a un edifici". I destacava que "Govern encara no té cap edifici de baix consum, ni tan sols els que s'han inaugurat aquest any com la Seu de la Justícia i el Tanatori". "No pot ser que a nosaltres ens demanin de fer-ho bé i que ells tinguin feina a fer", apuntava.

En el debat també han participat Albert Moles, director general de FEDA, i Antoine Dalle, gerent i fundador de Dalle Consulting, i s'han tractat temes com la biomassa al país i Dalle ha insistit que en cap cas comprometria els boscos d'Andorra. Un altre dels temes del debat ha estat el canvi cap als vehicles elèctrics i Llovera ha indicat que són cotxes que cada vegada seran més econòmics i que no necessiten revisions, un fet que posarà en una situació delicada tot el sector. Moles ha insistit en la necessitat de reduir el consum i de canviar els hàbits optant per una mobilitat sostenible, un pas que l'app MOU T_B pretén facilitar i fer que així els vehicles privats es quedin al pàrquing.

"Necessitaríem cinc Andorra de bosc per absorbir tot el CO2 que emetem", així de contundent s'ha mostrat Jordi Llovera, doctor enginyer i CTO Enginesa, en el debat sobre la Sostenibilitat de la Confederació Empresarial d'Andorra (CEA). Llovera ha afegit que per tenir un país sostenible, hem de reduir el consum de combustible i "reformular tot el sistema productiu i l'estil de vida".