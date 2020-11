La Societat de drets d'autor atorga 43.000 euros a sis projectes

Les ajudes s'han destinat a una obra musical i cinc d'audiovisuals

Under the ice El cartell d'una de les obres que ha rebut la subvenció A. R

Actualitzada 17/11/2020 a les 12:33

Redacció Andorra la Vella

La Societat de gestió col·lectiva de drets d’autors i drets veïns del Principat d’Andorra (Sdadv) ha atorgat aquest any un total de 43.058,17 euros en subvencions a sis projectes. 'El Rockòdrom', de Santiago Casas, ha estat l'única obra musical que ha rebut l'ajuda econòmica de l'Sdadv, mentre que la resta han estat peces audiovisuals com els curtmetratges 'Plastic Killer' de José Pozo i Imminent Produccions SL i 'Sota el Gel' d'Àlvaro Rodriguez; el videoclip 'Sisè Àlbum' de Miquel Espinosa, Persefone,; el documental 'Pep Aguareles' de Neus Mola. i la creació d'espai audiovisual interactiu Sentsneu de Lluis Casahuga.



L'objectiu de les subvencions de l'Sdadv, que les atorga des del 2015, e´s el desenvolupament d'aquests projectes per tal que es permeti el foment de la creació i la promoció de la cultura i les prestacions artístiques en general.