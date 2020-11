La Massana rebrà als Reis sense recorregut pels carrers

El comú instal·larà 200 cadires a la plaça de les Fontetes perquè els infants vegin als Mags d'Orient

Actualitzada 17/11/2020 a les 14:14

Redacció Andorra la Vella

El comú de la Massana manté la celebració de l'arribada dels Reis Mags però preveu canvis per les restriccions sanitàries de la pandèmia que comporten que no hi haurà cavalcada amb recorregut pels carrers. La visita de Ses Majestats la tarda del 5 de gener es farà amb una trobada amb els infants que podran ocupar les 200 cadires que es posaran a la plaça de les Fontetes, segons ha informat el comú. Els nens, d'un en un o en grups familiars, pujaran a saludar als Mags i a rebre les llaminadures.



El conseller de Cultura, Igualtat i Participació Ciutadana ha explicat que la planificació prevista permet "assegurar la distància entre els assistents i fer passar una bona estona als nens" que tindran com sempre la trobada amb els Reis i el Pare Noel, que es farà seguint el mateix model. Perquè l'espera dels infants sigui més entretinguda el comú està preparant animacions mentre els toca pujar a saludar als Mags d'Orient. Forné ha destacat que es treballa per fer altres actes nadalencs que es concretaran sempre que la situació sanitària ho permeti.