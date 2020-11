Salut suma 135 recuperacions d'afectats pel virus

Planta Covid a l'Hospital Sanitaris a l'ala Covid del centre hospitalari SAAS

Actualitzada 17/11/2020 a les 18:07

Redacció Andorra la Vella

El ministeri de Salut ha afegit 37 contagis nous de coronavirus registrats en les últimes hores en una jornada amb 135 altes de malalts de Covid, segons ha informat el Govern aquesta tarda. La incidència de la pandèmia es concreta en 5.951 malalts acumulats des del març dels quals 5.903 corresponen a infeccions diagnosticades en la segona onada des del 13 de juliol.



La xifra de recuperacions s'enfila amb les dades d'avui a 4.965 pacients que han superat la malaltia i els casos actius baixen fins a 910, 98 que els comptabilitzats ahir. Les defuncions continuen sent 76 amb l'últim òbit d'un afectat del virus diumenge passat.



El nombre d'hospitalitzats per Covid torna a les xifres del cap de setmana amb dos nous ingressos des d'ahir. Els dos afectats per coronavirus han entrat a habitacions de planta on s'arriba a 9 pacients i la situació a l'UCI es manté estable amb vuit contagiats del virus. Sis d'ells es troben més greus intubats amb ventilació mecànica.



Una classe menys tancada

L'afectació en l'àmbit educatiu millora lleugerament respecte ahir perquè hi ha una aula menys amb tots els alumnes confinats a casa, en queden 13, i 24, una menys també, amb part dels estudiants en aïllament domiciliari. El total de grups en aquesta situació de vigilància activa baixa a 37, segons les dades de Govern, que registra a més 43 classes en vigilància passiva perquè hi ha hagut positius però que no han tingut contacte estret amb la resta de companys.