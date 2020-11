L'escola de segona ensenyança d'Encamp recuperarà dilluns aules, el menjador i la cuina

Els treballs de reforç del mur avancen més ràpid del previst, fet que permetrà obrir les dependències que havien quedat afectades per les obres

Actualitzada 17/11/2020 a les 19:36

Redacció Andorra la Vella

L'escola de segona ensenyança d'Encamp recuperarà dilluns algunes aules, el menjador i la cuina, ja que els treballs de reforç del mur perimetral malmès avancen a bon ritme. Els usuaris del centre podran recuperar les dependències havien quedat temporalment inutilitzades i a finals d'aquesta setmana es procedirà a la neteja dels espais, per tal que dilluns s'hi pugui recol·locar tot el material.



La finalització dels treballs de reforç del mur estava prevista per finals d'any, però s'han pogut reduir els terminis, segons ha informat el ministre d'Ordenament Territorial, Jordi Torres. La resta de tasques per fer, com són destensar els ancoratges anteriors, tornar a col·locar l'empedrat que recobria el mur, etcètera, es reprendran la setmana vinent. Per aquest motiu, fins al mes de gener s'haurà de mantenir l'itinerari provisional d'entrada i sortida del centre i no es podrà utilitzar el pati.