Hi ha persones que posen a la venda objectes que recullen a les deixalleries comunals i després es neguen a retornar els diners al comprador.

Frau als 'encants.ad' Un contenidor ple de neveres velles a la Comella, ahir. Fernando Galindo

Actualitzada 17/11/2020 a les 07:01

Joan Ramon Baiges Andorra la Vella

Des que va néixer el portal busco.ad ha plogut molt. La irrupció de nous llocs virtuals on comprar o vendre articles de segona mà ha proliferat a Andorra, més enllà d’aquelles marques espanyoles que també han trepitjat el Principat per fer-se un forat. Són els nous encants virtuals, on s’intenta treure uns calerons dels objectes que no es fan servir però on també funciona la picaresca i el frau.



Segundas manos Andorra, Trobadetot Andorra, Segona Mà Andorra i altres són grups de Facebook on es pot trobar de tot: mobles, tèxtil, informàtica, mòbils, objectes per a nadons. Tot es basa en un tracte entre venedor i comprador i normalment funciona, però com a la vida real hi ha individus que intenten fer negocis amb l’engany, si ve també hi ha qui intenta comprar duros a quatre pessetes.



Aquests dies hi ha queixes a la xarxa d’usuaris que denuncien alguns perfils que es mouen en aquests grups oferint tota mena de productes a preus impossibles. N’hi ha qui pica i després recuperar els diners es converteix en un objectiu inassumible. Aquesta gent es dedica a buscar –bàsicament petits electrodomèstics– a les deixalleries comunals i després ho ven. Quan se li reclama al·lega que funcionava cor­rectament i es nega a fer la devolució dels diners, a no ser que el comprador, en un darrer intent de desesperació, amenaci d’anar a la policia. Hi falta regulació i aquests grups estan plens d’anècdotes. Sofàs a cinc euros i l’interessat en comprar demana que se li porti a casa i que se li regali una manta, infinitat de preguntes sobre un objecte en venda, regateig fins a l’esgotament. I a l’altre extrem hi ha també qui opta per regalar el moble o l’aparell com una manera còmoda de treure-se’l de sobre i no haver-lo de carregar.

#3 anton

(17/11/20 15:15)



#2 Pardalet

(17/11/20 12:33)



#1 Reciclatge, segona Mà,....

(17/11/20 10:33)