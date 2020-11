Els comuns destinaran la taxa als gossos a millores urbanes

Els nuclis zoològics i els gossos pigall quedaran exempts del pagament de l’impost

17/11/2020

Lorena Giménez Andorra la Vella

Els comuns que aplicaran la taxa de tinença de gossos a partir del 2021 afirmen que destinaran els diners de l’impost a millores per als animals i el mobiliari urbà a les diferents parròquies. En aquest sentit, remarquen que hi està havent una confusió quant a l’impost, el qual no s’invertirà a recollir les tifes de gossos, sinó que servirà per sufragar les despeses que generen els animals de companyia, com són les destrosses al mobiliari urbà per l’àcid dels orins de gos.



Des de les corporacions també van puntualitzar que els animals considerats nuclis zoològics, majoritàriament propietat de caçadors i que habiten en zones de muntanya i masies, quedaran exempts de l’impost, ja que s’entén que no circulen per la via pública i no generen desperfectes en nucli urbà. D’aquesta manera, també quedaran alliberats de la taxa, que tindrà un cost anual de 25 euros, els gossos pigall, els animals de les unitats especials i la primera mascota de les persones majors de 65 anys. D’altra banda, les corporacions de la majoria i Sant Julià subvencionaran íntegrament el cost de 28,22 euros de cadascuna de les extraccions d’ADN dels animals durant els vuit primers mesos de l’any vinent per fomentar el registre.



Tanmateix, cal remarcar que malgrat que el comú d’Encamp no té previst aplicar la taxa, el mes d’abril va acordar prohibir de forma temporal la circulació amb animals de companyia pel passeig de Mojácar i pel passeig de l’Alguer, amb la voluntat de preservar al màxim les mesures d’higiene d’aquestes vies públiques, tenint en compte les diverses queixes que la corporació havia rebut per l’incivisme de diversos propietaris de gossos. A més, la corporació també està treballant en una ordinació per endurir les sancions pels propietaris incívics i implantar mecanismes per reeducar als propietaris de la parròquia que no compleixin les normes.



Per la seva banda, des del comú d’Escaldes van explicar al Diari que en els darrers dos anys només han incoat un expedient sancionador a propietaris de gossos que no han recollit la tifa de l’animal. Així doncs, van manifestar que el comú ha detectat que el procediment sancionador és “molt farragós” i, per aquest motiu, estan treballant en un nou procediment per agilitzar i fer més efectives les multes. La voluntat de l’administració escaldenca és assimilar, en la mesura del possible, les sancions als propietaris incívics a les infraccions de trànsit, ja que “hem de tenir més mà dura amb els incívics i portar a la pràctica la part punitiva de les multes per conscienciar la població i que sàpiga que no permetrem actituds incíviques”.



Calefacció a la gossera

En la línia de preservar la cura dels animals de companyia, l’entitat que gestiona la gossera, GosSOS, està treballant en la instal·lació de calefacció a les gàbies dels animals de companyia. Segons van explicar des de l’associació fins ara hi havien instal·lades unes làmpades infraroges que augmentaven 5 graus la temperatura exterior, però “hem vist que no és suficient i que molts cans passaven fred amb temperatures sota zero”. Arran d’aquest fet, l’entitat ha decidit millorar les equipacions i instal·lar la calefacció, la qual “té quatre vegades més potència que la que hi havia anteriorment”.

