Moynat, Rodríguez i Cascales lideraran la Batllia

Laura Rodríguez deixarà el càrrec de presidenta que ocupa contra la seva voluntat per falta de candidats

Actualitzada 17/11/2020 a les 13:06

Joan Ramon Baiges Andorra la Vella

David Moynat es convertirà en nou president de la Batllia, càrrec que ara ocupa forçosament Laura Rodríguez perquè el Consell Superior de la Justícia no li havia trobat un substitut. El batlle ha acceptat la darrera oferta de l'organisme que presideix Enric Casadevall després d'haver-ne rebutjat una altra anterior.



Moynat tindrà el suport de dues vicepresidentes, que seran les batlles Immaculada Rodríguez i Azahara Cascales. Aquest punt ha estat essencial per arribar a un acord, tot i que la figura del vicepresident no està prevista i serà el primer cop que funcionarà.



La decisió de Moynat ha generat certa sorpresa, ja que va ser president de la Batllia durant 10 anys -tres mandats-, fins el 2015, quan va ser expedientat pel mateix Casadevall, que el va acabar destituïnt, i finalment va desestimar la seva seva candidatura davant Jaume Tor.



El CSJ encara no ha fet oficial el nomenament, tot i que en cercles judicials s'espera que ho faci divendres a l’acte restringit d’obertura de l'any judicial.

