El bar del Parc Central serà una espai gastronòmic, artístic i cultural

El comú traurà a concurs la concessió de l'equipament per a un període de 15 anys

Actualitzada 17/11/2020 a les 12:57

Redacció Andorra la Vella

El comú d'Andorra la Vella vol que el bar-restaurant del Parc Central sigui un espai gastronòmic, artístic, cultural i d'oci que sigui atractiu pels habitants i dinamitzi econòmicament la zona. La corporació publicarà demà al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) un concurs nacional per adjudicar de nou la concessió de l'equipament per un període de 15 anys amb l'objectiu que també sigui un complement a la ubicació provisional de la sala d'exposicions del Govern, que es traslladarà al Parc Central durant el 2021 fins que no estigui construït l'espai al nou edifici d'Andorra Telecom, a l'avinguda Meritxell. Els interessats que vulguin participar en la concessió hauran de pagar un cànon i assumir el cost de la remodelació interior de l'edifici i es valorarà, entre altres aspectes, la qualitat i l'interès del projecte partint dels criteris estètics, de dinamització econòmica i d'interès turístic. Les ofertes es podran presentar fins al 10 de desembre.