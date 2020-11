Detinguts dos joves per una baralla enmig del carrer

Actualitzada 17/11/2020 a les 08:29

Redacció Andorra la Vella

La policia va detenir diumenge a la tarda a la capital dos joves per barallar-se enmig del carrer. Els agents van ser requerits arran d’una disputa entre dos homes i un va quedar ferit amb lesions a la cara. L’agressor i una jove, que estava present, van quedar arrestats com a presumptes autors d’un delicte contra la integritat i la llibertat mentre que el noi també va ser detingut per un delicte contra la funció pública. Aquest és un dels casos més destacats del balanç de detencions que la policia va dur a terme durant la setmana passada.



Així doncs, el cos d’ordre va efectuar deu controls, dels quals set van ser per circular sota els efectes de l’alcohol o les drogues. En aquest sentit, la policia va detenir un home de 46 anys després de patir diumenge un accident amb danys material i donar un resultat positiu d’1,76 grams d’alcohol per litre en sang. Els agents també van arrestar el mateix dia un jove de 26 anys per conduir amb una taxa d’1,65 grams d’alcohol per litre en sang.



Quant als controls per altres delictes, el cos d’ordre va detenir divendres al migdia un jove de 22 anys per crebantar una ordenança penal de suspensió del permís de conduir.