Benazet diu que les vacunes crearan normalitat a partir de l'hivern del 2021

Creu que n’hi haurà abans del previst i aposta per fer pedagogia en lloc d’obligar

Actualitzada 17/11/2020 a les 06:36

Eduard Piera

Adrià Esteban Andorra la Vella

El retorn a la normalitat es podria produir aproximadament en un any. Així ho va manifestar el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ahir en roda de premsa, en què va dir que “durant aquest primer trimestre del 2021 ja tindrem la possibilitat de vacunar la nostra població i després anirem augmentant el ventall de persones vacunades. L’hivern vinent serà molt més normal”. El titular de Salut va fer aquestes declaracions a preguntes sobre l’anunci realitzat ahir per la farmacèutica Moderna, que ja tindria una vacuna amb una efectivitat del 94,5%, i va comentar que “són bones notícies. La sensació és que disposarem vacunes abans del previst”. Juntament amb la notícia del seu percentatge d’efectivitat, la farmacèutica nord-americana va fer pública la fabricació de 20 milions de dosis abans de final d’any. Sobre la proliferació de vacunes en un darrer estadi que s’han anunciat en els darrers dies (Pfizer i Moderna), el ministre va comentar que “no crec que existeixi gaire diferència entre elles”.



Amb relació a com s’estava procedint per tal d’aconseguir vacunes, el titular de Salut va recordar que des de l’executiu es tenien tres vies obertes: una mitjançant Espanya i França, una altra formant part del projecte Covax, i una tercera via que consisteix en la negociació directa amb els laboratoris desenvolupadors del fàrmac en qüestió. Benazet va destacar que es faria un “esforç màxim per vacunar les persones grans, les que les atenen, professionals sociosanitaris i després anirem baixant a la resta de la piràmide poblacional”.



No obstant això, el ministre va dir que no hi hauria d’haver obligatorietat en l’administració de la vacuna i que una de les tasques de l’executiu és la de “convèncer la població que es vagi vacunant progressivament”, i va apostar per fer pedagogia. També va admetre que durant els propers mesos “no hi haurà encara dosis per a tota la població”.

