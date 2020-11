Andbank recapta 8.500 euros en la venda de polseres per combatre el càncer de mama

Actualitzada 17/11/2020 a les 07:08

La campanya contra el càncer de mama impulsada per Andbank, en col·laboració amb la marca de joies Shiori, amb qui van posar a la venda unes polseres especials, ha estat un èxit. Es van poder vendre 600 polseres en menys de 48 hores, esgotant totes les existències. L’import total recaptat ha estat de 8.520 euros, que es destinaran íntegrament a la Fundació FERO, una entitat privada que té com a objectiu contribuir al desenvolupament de la recerca oncològica i amb la qual Andbank hi col·labora activament. “Poder contribuir en la lluita contra el càncer és un dels nostres compromisos més ferms amb la societat, tot i estar immersos en la lluita contra la Covid-19 hi ha encara altres monstres contra els quals s’ha de lluitar”, van indicar ahir des d’Andbank. Sílvia Hernández, alma mater de Shiori i dissenyadora de la polsera, va remarcar que “és més que destacable haver assolit aquesta xifra en la situació actual”.