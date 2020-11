Afers Socials activa el telèfon de la infància per notificar situacions de risc

La voluntat és protegir els infants, augmentar la detecció precoç i garantir una derivació eficaç per reconduir la situació familiar amb celeritat

Actualitzada 17/11/2020 a les 17:55

Lorena Giménez Andorra la Vella

La secretària d'Estat d'Afers Socials, Teresa Milà, i el cap de l'àrea d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, Jordi Olivé, han presentat aquesta tarda dos protocols nous per vetllar pels infants en situació de risc o que han estat víctimes d'abús o agressió sexual o maltractament físic. En aquest sentit, Olivé ha explicat que des del ministeri han activat el telèfon de la infància, el 175, i la denúncia telemàtica a través del web del ministeri perquè qualsevol persona, sigui "un ciutadà o un professional, puguin notificar situacions on el menor estigui en una situació de risc". La voluntat d'aquest nou protocol és protegir els infants, augmentar la detecció precoç i garantir una derivació eficaç per reconduir la situació familiar amb celeritat.



Tanmateix, durant la roda de premsa, Olivé ha indicat quines són les línies bàsiques del protocol d'actuació immediata en els casos dels infants víctimes d'abús sexual o maltractaments, el qual, tal com va avançar el Diari, té la intenció d'evitar la victimització secundària arran de la reiteració durant procés judicial i d'acompanyar la víctima en el mateix.