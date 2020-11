Acord entre MoraBanc i Banco Santander pel servei de confirming internacional

Els clients podran finançar i gestionar les factures de les empreses andorranes amb els seus proveïdors internacionals de forma senzilla, àgil i segura

Actualitzada 17/11/2020 a les 12:02

Redacció Andorra la Vella

MoraBanc i Banco Santander ha signat un acord de col·laboració en el servei de confirming internacional que permet finançar i gestionar les factures de les empreses andorranes amb els seus proveïdors internacionals de forma senzilla, àgil i segura. Així, les empreses andorranes que siguin clients de MoraBanc podran estalviar costos i temps sumant una font de finançament addicional pel seu proveïdor, millorant la imatge de solvència i capacitat negociadora de l’empresa. "Sempre treballem per aportar solucions als nostres clients en tots els àmbits, i en aquest cas a les empreses andorranes que compren a proveïdors internacionals. És una eina encara més rellevant en la situació de crisi sanitària que estem vivint" ha assegurat la directora de Banca País de MoraBanc, Marta Riera.



L'objectiu de MoraBanc és donar solucions als seus clients, com l’acord amb Goldman Sachs Asset Management que els permet accedir als serveis d'assessorament i a les carteres d'inversió dissenyats específicament per al banc andorrà, l’acord amb Cuatrecasas per a formació i assessorament en matèria legal, o l’acord amb Pyrénées per col·laborar en productes de crèdit de consum.