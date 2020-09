Dos positius al personal de manteniment de l'hospital

Dos persones més estan aïllades i s'ha cribrat els 12 treballadors del departament

Actualitzada 18/09/2020 a les 13:46

Joan Ramon Baiges Andorra la Vella

Dos treballadors del departament de manteniment de l'hospital Nostra Senyora de Meritxell han donat positiu per coronavirus. Es tracat de personal no sanitari i que s'encarrega bàsicament d'arreglar els problemes tècnics i avàries que hi puguin haver al centre hospitalari. Els casos detectats han provocat que dos persones més del personal del departament estiguin aïllades a casa, que són aquelles que han estat en contacte directe amb els contagiats. A més, els 12 treballadors de manteniment han estat cribrats i es preveu que tres dels confinats tornin dimecres vinent a la feina.