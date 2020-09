Reforç al transport públic per evitar les aglomeracions

Actualitzada 18/09/2020 a les 08:26



VILARRUBLA DEBAT AMB ELS ANTICS MINISTRES ELS REPTES DE FUTUR

Sant Julià de lòria. La ministra d'Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, es va reunir amb els seus predecessors per reflexionar sobre els reptes de futur que planteja l'educació al país. Entre els punts a abordar figura la voluntat d'augmentar la implicació de les famílies i de la societat en la formació dels infants o el desenvolupament de competències lligades als valors. Sant Julià de lòria. La ministra d'Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, es va reunir amb els seus predecessors per reflexionar sobre els reptes de futur que planteja l'educació al país. Entre els punts a abordar figura la voluntat d'augmentar la implicació de les famílies i de la societat en la formació dels infants o el desenvolupament de competències lligades als valors.

Finalment el Govern ha recapacitat amb un dels temes que més polseguera està aixecant entre pares i alumnes, com és el transport escolar. Les imatges són prou clarificadores, amb cues d’alumnes que han d’esperar tres o quatre autobusos per accedir a un trajecte apilonats i sense cap distància de seguretat, totalment contradictori a les exigències que es reclama a les escoles, empreses, restaurants i tota mena de negocis per prevenir el coronavirus.El Govern va notificar a mitjans de setembre a les companyies d’autobusos del país que l’aforament permès augmentava fins al 75%, però això no va ser la solució. Dimecres es va donar per fet que sempre a l’inici de curs hi ha un problema de reajustament i que en poc temps es recuperaria la normalitat, i ahir, finalment i suposadament per la pressió dels pares i les queixes insistents a les xarxes, el ministeri d’Economia va fer l’anunci tan esperat: “S’ha acordat amb els representants de les companyies adjudicatàries de les línies de transport reforçar els efectius de vehicles per als usuaris de bus lliure. A més, es reprogramaran les freqüències, ajustant-les als horaris amb més requeriment de serveis per tal de poder adaptar la capacitat de transport a la demanda actual. També s’ha acordat amb els centres escolars que s’oferirà informació referent als horaris, parades i freqüències”.En forma de comunicat, l’execuiu ha acabat reconeixent que el servei era insuficient i ha rectificat, tot i que les companyies havien assegurat que no disposen de prou busos. El ministeri recorda que el passat 9 de setembre ja es va fer un primer pas quan es van incrementar les freqüències del Bus Express i de l’L2 i l’L6, les que són utilitzades pels escolars del país.Òbviament, hi ha l’altre aspecte, potser més important, que és la salut dels usuaris, de manera que es manté l’aforament màxim del 75% als vehicles de transport públic. La mascareta és d’ús obligatori a partir dels 10 anys, amb excepció de les persones que per contraindicacions mèdiques no la puguin dur. De totes maneres l’executiu en recomana l’ús a partir dels sis anys.El ministeri informa també que el servei de transport nacional està fent controls i inspeccions constants “per detectar les possibles mancances en el servei i aplicar noves mesures si escau”.L’anunci arriba un dia després que el grup parlamentari socialdemòcrata va portar aquesta problemàtica al Consell General. "Des de fa bastants setmanes són nombrosos els ciutadans que ens alerten que les freqüències de pas dels busos no són les establertes legalment. Això fa que els ciutadans no rebin el servei que necessiten, que els provoquin retards i dificultats afegides en la seva activitat diàries i que (segons les seves explicacions) no es respectin a vegades els percentatges d'ocupació màxims establerts arran de la pandèmia", va exposar el cap de l'oposició, Pere López.El PS va endurir el seu discurs assenyalant que “aquesta situació, que per altra banda era en principi previsible, no ha fet més que empitjorar-se amb el retorn a l'activitat després de les vacances i amb l'inici del curs escolar", van exposar els socialdemòcrates, que no van dubtar a qualificar-la de "mala organització i de mala gestió del servei de transport”. El PS ha tramitat una sèrie de preguntes sobre el bus.