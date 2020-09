Més de 2.000 signatures en contra de la taxa comunal

Un ciutadà ha promogut una iniciativa popular a la plataforma change.org

Actualitzada 18/09/2020 a les 10:39

Redacció Andorra la Vella

L'anunci del cobrament d'una taxa comunal per tenir gossos ha provocat una reacció ciutadana en contra que s'ha plasmat en una recollida de signatures perquè no s'apliqui la mesura. La iniciativa impulsada per un particular a la plataforma change.org suma a primera hora del matí 2.019 firmes de persones que demanen als comuns i al Govern que no cobrin la taxa anunciada.



L'argument del promotor de la mobilització argumenta que fer pagar als propietaris dels cans només provocarà "l'abandonament de gossos de forma massiva i per conseqüent la massificació de gossos a les gosseres" i es demanen si aquesta és la solució que volen trobar els comuns per acabar amb la brutícia al carrer pels excrements dels animals.

