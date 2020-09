Mobilitat prova nous radars de velocitat als túnels

El departament continua analitzant noves tecnologies, però de moment no té previst adquirir cap producte

Actualitzada 18/09/2020 a les 13:16

Redacció Andorra la Vella

Mobilitat segueix provant nous radars per als túnels d'Andorra. Aquest matí s'ha dut a terme un anàlisi d'un nou sistema al túnel de la Tàpia, que va en línia amb el que s'ha anat provant dies enrere. Es tracta de radars que son al mercat i tenen la capacitat d'operar a l'interior dels túnels. Des de Mobilitat han assenyalat que de moment no hi ha previst adquirir cap nou dispositiu, i per ara només es fan les proves per conèixer la tecnologia i documentar-se sobre el producte d'empreses que venen a presentar-los. "La velocitat excessiva és un dels principals factors dels accidents de trànsit amb víctimes", han recordat des del departament.

