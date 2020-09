Més de la meitat dels majors de 80 anys viuen sols

Actualitzada 18/09/2020 a les 06:35

Lorena Giménez Andorra la Vella

L’enquesta realitzada pel ministeri d’Afers Socials a la gent gran majors de 80 anys evidencia que més de la meitat dels enquestats viuen sols i que hi ha quasi una vintena de persones que no tenen ningú que els atengui i no tenen suport. Així ho van indicar ahir en roda de premsa el ministre de la cartera Social, Víctor Filloy, i el director del CRES, Joan Micó. “Hem detectat que hi ha un 40% del nucli de població que no té cap mena de xarxa familiar que els pugui ajudar que es troben en una situació de risc, una xifra que suposa aproximadament una quinzena de residents majors de 80 anys”, va manifestar Micó. Així doncs, Filloy també va indicar que a través del qüestionari, que s’ha realitzat a 414 persones, de les quals 251 realment resideixen soles, “volíem generar un mapa de la situació social de la gent gran per així poder ser més eficaços per generar polítiques”.



El ministre va exposar que les dades facilitades per l’enquesta es bolcaran en una base que s’anirà actualitzant regularment i que servirà per poder planificar a llarg i mitjà termini els projectes a desenvolupar en aquesta àrea. I va afegir que les dades també demostren que la gent gran cada vegada envelleix amb millor qualitat de vida “i poden viure soles pel suport que reben dels seus familiars i amics, o perquè no tenen cap dependència”.



L’enquesta revela que la major part de les persones més grans de 80 anys i que viuen soles s’han localitzat a la parròquia d’Escaldes-Engordany (11,2%), a Sant Julià de Lòria (10,1%) i a Andorra la Vella (6,6%). Del total, un 84% tenen xarxa familiar al país i la resta, un 16%, no en tenen. La mostra ha estat realitzada a un 22,3% d’homes i un 77,7% de dones. Pel que fa a l’ús dels serveis socials, d’entre els que més han demanat els enquestats destaquen la teleassistència, les accions preventives i adaptació de la llar. Els serveis que més utilitzen són les activitats socials i la targeta magna.



Sobre els cuidadors dels residents majors de vuitanta anys amb xarxa familiar, en la major part dels casos els cuidadors són els fills o els professionals i en el 6% dels casos el cuidador principal és un professional. En general, aquest perfil té nivells d’independència alts, a excepció de l’1% dels casos que presenta dependència total o greu en les activitats de la vida diària; en un 2% dels casos tenen dependència en les activitats instrumentals i un 11,4% dels enquestats tenen dificultats cognitives.