Marsol suspèn la Fira perquè no es vol “facilitar la propagació del virus”

Actualitzada 18/09/2020 a les 06:31

SUPERÀVIT DE 7,9 MILIONS D'EUROS EN EL PRIMER SEMESTRE

La corporació va informar que han liquidat el pressupost del primer semestre amb un superàvit de 7,9 milions d’euros. Una xifra de la qual la cònsol va indicar que la pandèmia havia estat la principal causant i que “no m’agrada perquè vol dir que no podem executar la inversió que teníem prevista”. Tot i això, Marsol va celebrar la “bona situació econòmica del comú” i va assegurar que es tancarà l’any encara amb superàvit.



Pel que fa als ingressos, a 30 de juny eren de 23,8 milions d’euros, el 45% del previst per tot l’any. Quant a les despeses, aquestes ascendeixen a 15,9 milions d’euros, un 30% del previst.

L’endeutament s’ha reduït fins al 65,98 del límit permès per llei, que és del 200% de la mitjana d’ingressos dels darrers tres anys. El deute del comú al final del segon trimestre és de 28,7 milions.

La capital ha decidit anul·lar la Fira que s’havia de celebrar entre el 23 i 25 d’octubre. La cònsol major, Conxita Marsol, va informar ahir durant la sessió de consell de comú que la decisió havia estat presa perquè “no volem facilitar la propagació del virus”. A més, Marsol, va recordar que tenint en compte les recomanacions de les autoritats sanitàries d’evitar la socialització i les concentracions de persones, “no podíem garantir-ne la celebració amb totes les condicions”.L’anul·lació suposa un estalvi de 400.000 euros, dels quals a hores d’ara l’equip de govern ja treballa en com es podran invertir en una altra celebració similar o la fira de l’any vinent. “Hem de veure com evoluciona la situació i pensar en un altre esdeveniment o a fer-la més grossa l’any vinent, tal com farem amb la festa major”, va dir Marsol.Per la seva banda, la consellera a la minoria, Dolors Carmona, va expressar el seu malestar pel fet que “s’hauria d’haver pres la decisió ja fa 15 dies, més que res per les empreses que havien fet alguna inversió” i que “s’ha de veure com es poden gestionar els 400.000 l’any vinent”. Per contra, Marsol va matisar que es retornarien els diners, i també que s’havien posat en contacte amb l’empresa encarregada de proporcionar la carpa “i hem dit que no sense cap cost afegit”.En la sessió de comú també es va aprovar la creació de la figura d’un nou coordinador a l’Institut de Música. El conseller de Cultura i Promoció Turística, Miquel Canturri, va explicar que aquesta persona haurà de liderar l’equip i assegurar la participació de la comunitat educativa, entre altres funcions. Tot i que a hores d’ara encara està per definir qui serà aquesta persona, Marsol va assegurar que serà un professional extern al centre. “Pensem que haurà de seguir les polítiques de la corporació del moment”. A més, es va aprovar una modificació de l’ordinació que regula el règim intern de l’escola i ara serà el claustre de professors l’encarregat d’escollir el cap d’estudis a través d’una votació.També la cònsol, en resposta a preguntes de la minoria, va explicar que s’ha arribat a un acord de pròrroga amb la companyia asseguradora del centre esportiu Serradells perquè els 700.000 euros que falten d’abonar d’indemnització es puguin allargar un any més. Aquests diners s’havien d’anar pagant a mesura que s’anés fent la reconstrucció en el termini d’un any. Un fet que la cònsol major va recordar que “la pandèmia i el peritatge ho han impossibilitat”.