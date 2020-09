La parapública preveu que sigui de 22 milions el 2020, quan l’any passat va ser de 41

La crisi enfonsa l'aportació de la CASS al fons de reserva de jubilació Albert Font i Jordi Cinca van fer balanç de la situació del fons de reserva de jubilació. G. C.

Actualitzada 18/09/2020 a les 06:50

Gerard del Castillo Andorra la Vella

La caiguda de l’economia provocada per la crisi sanitària de la Covid-19 enfonsarà l’aportació anual de la CASS al fons de reserva de jubilació (FRJ) que prové de les cotitzacions dels treballadors a la branca de pensions. La parapública, segons va explicar ahir el president de la comissió gestora de l’FRJ, Jordi Cinca, preveu aportar quan acabi el 2020 uns 22 milions d’euros a la guardiola de les pensions, quan l’any passat els diners que es van traspassar van ser 41 milions. “La tendència de futur és que cada any es redueixi l’aportació de la CASS”, va assenyalar Cinca, que va matisar que sense la Covid-19 la previsió que havia fet la parapública era d’aportar uns 38,5 milions. “Una de les conseqüències del coronavirus i de l’aturada econòmica és que hi ha hagut menys cotitzacions a la branca de jubilacions”, va afirmar l’exministre de Finances. Respecte a la gestió del fons de reserva de jubilació, Cinca es va felicitar pel fet d’haver frenat la caiguda iniciada al març quan la Covid-19 es va convertir en pandèmia, fet que va afectar la totalitat de l’economia mundial. A 31 d’agost hi havia a la guardiola de les pensions 1.386 milions d’euros, uns cinc menys que a finals del 2019, quan el fons era de 1.391 milions. És a dir, el rendiment de la cartera ha caigut un 0,45 respecte als diners que hi havia a 31 de desembre del 2020. Cal recordar, però, que a finals de març el fons havia perdut un 5,6% del seu valor, o el que és el mateix, uns 103 milions d’euros.



“Això no va de treure pit quan va bé, ni d’amagar-se quan no”, va indicar Cinca en una roda de premsa en què va està acompanyat del president del consell d’administració de la CASS, Albert Font, per fer balanç del rendiment del fons l’any passat i avançar el resultat de la seva gestió fins al 31 d’agost del 2020. Després de la caiguda registrada al març, “la tendència és anar millorant, però no puc afirmar que acabarem l’any en positiu”.



El president del FRJ va recordar que, malgrat tot, la gestió del fons està complint el que mana la llei, que “és guanyar la cursa a la inflació”, i va alertar que ara mateix el context econòmic mundial és molt complicat per obtenir rendibilitat amb seguretat degut als tipus d’interès baixos o negatius. Per abordar aquesta situació, va assenyalar, s’ha d’aprofitar la condició de l’FRJ com a inversor a llarg termini, ja que, tot i que la caiguda dels mercats financers pot fer caure la valoració de la cartera, també genera una oportunitat. Cinca aposta per la diversificació i vol aplicar criteris d’inversió socialment responsables.

