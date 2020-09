La Comissió Andorrana per a la UNESCO homenatja Ilke Marechal

En un acte de caràcter íntim es va recordar l'editora, traductora i poetessa que va traspassar el passat febrer

Redacció Andorra la Vella

La Comissió Nacional Andorrana per a la UNESCO va celebrar ahir a la tarda un acte d'homenatge a l'editora, traductora i poetessa Ilke Marechal, que va morir el passat mes de febrer al seu domicili. En l'acte, de caràcter íntim, es va voler recordar l'esperit empàtic i l'amor a la cultura de Marechal, i va comptar amb amics d'Andorra i de més enllà de les fronteres. Va destacar la interpretació en viu d'un poema de Josefina Obiols per part de la soprano Rosa Mari Ramírez i Abella, que va estar acompanyada de la pianista Dèbora López i la música de la compositora i pianista Natàlia Solà. A més, Lídia Magallón, en francès, Lluís Sintes i Ramírez i Abella, en català, van recitar sis poemes escrits per Marechal, amb música original de Solà.