#avís_taronja per tempestes a partir d'aquesta tarda que poden anar acompanyades de calamarsa i fortes ràfegues de vent: Retireu els objectes de balconades que puguin caure. Eviteu desplaçaments. Eviteu activitats a l'aire lliure. @BombersAndorra @Mobilitat_AND @MeteoAnd_OECC pic.twitter.com/cEHwazy8Qw — Protecció Civil Andorra (@pcandorra) September 18, 2020

Protecció Civil ha alertat que a partir d'aquesta tarda es poden produir fortes ràfegues de vent i calamarsa en haver-hi avís taronja per tempestes. Davant d'aquesta situació, ha recomanat evitar desplaçaments i activitats a l'aire lliure, així com retirar objectes de balconades que puguin caure.El ministeri d'Educació i el departament de Protecció Civil han iniciat aquesta setmana els cursos a alumnes de més de 10 anys en temàtiques com els primers auxilis, la nivologia o autoprotecció. Aquestes formacions es realitzen des del 2012 i s'inclouen en el calendari escolar i que s'ofereixen als tres sistemes educatius del país a prop de 2.000 estudiants. L'objectiu de la iniciativa, segons explica la cap d'àrea d'implantació i planificació de Protecció Civil, Yolanda Font, és dotar els escolars d'eines que permetin actuar de manera correcta i ràpida davant situacions de risc o d'emergència.El curs s'imparteix en col·laboració amb els centres formadors del Departament de Bombers, l'Oficina de l'Energia i el Canvi Climàtic, el Institut d’Estudis Andorrans (EIA) i la Creu Roja Andorrana. Pel que fa al taller de nivologia i actuació en cas d'allau, les estacions d'esquí faciliten els professionals de l'estació i un espai per poder dur a terme el taller.