Encamp construirà dos aparcaments a la zona de la Vena i de les Bons

Actualitzada 18/09/2020 a les 06:59

DÈFICIT DE 800.000 EUROS A 30 DE JUNY

El comú d’Encamp ha tancat l’execució pressupostària del segon trimestre amb un dèficit de 806.531,15 euros i un nivell d’endeutament del 56,26%. Així ho va explicar la consellera de Finances, Josefina Rodríguez, que va indicar que “aquesta xifra es deu al fet que el comú no ha ingressat les quotes corresponents a les llars d’infants i a les activitats esportives o culturals, entre altres, durant el període de confinament per la pandèmia de la Covid-19”. Així, Rodríguez va dir que “el comú només ha liquidat un 6,6% dels impostos directes del total previst per a aquest exercici a causa de l’ajornament per al tercer trimestre de l’impost sobre la propietat immobiliària i l’impost sobre rendiments arrendataris”.

La cònsol major d’Encamp, Laura Mas, va anunciar ahir durant la sessió de consell de comú que la corporació construirà dos aparcaments a la zona de la Vena i al nucli antic de les Bons, els quals oferiran un centenar de noves places a la parròquia. “Els dos estacionaments eren una necessitat per oferir més places a la parròquia, ja que al carrer la Vena hi havia una mancança de places i a la part baixa del poble només tenim l’aparcament de Prada de Moles i el següent se situa a l’antic museu de l’Automòbil, llavors, aquests augmentaran l’oferta d’estacionament a la zona”, va indicar la cònsol.Mas va explicar que la infraestructura que se situarà a la Vena també disposarà d’un espai verd, una zona per a infants i un pipicà, i va afegir que a més també tindrà un accés a l’avinguda Joan Martí.La corporació també va aprovar l’edificació d’un aparcament costejat per un particular a l’Hort de Godí. La cònsol va explicar que es tracta d’un projecte molt important de 5.000 metres quadrats, que constarà de set plantes, una de les quals soterrada. “L’aprovació d’aquest ens aporta dos factors positius, augmentar el nombre de places a la zona i que el particular cedeix la coberta de la futura infraestructura al comú per construir-hi una plaça pública”, va assenyalar. Per la seva banda, el conseller de la minoria del PS a Encamp, David Rios, va exposar que “sentim preocupació per qui es farà càrrec de les despeses de manteniment de la plaça i l’aparcament” i va considerar que “la majoria podria haver buscat alguna mesura per poder supervisar les obres de construcció”.D’altra banda, durant la sessió de consell, la consellera de la minoria d’Agrupament Encampadà, Esther Vidal, va preguntar sobre la neteja i la despesa total que ha suposat per al comú encampadà la realització de l’Spartan Race. “Estem molt contents amb l’organització i el desenvolupament, però creiem que la neteja no s’ha fet correctament i volem saber què ha suposat per a Encamp”, va dir.