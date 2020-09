Els hotels perden el turista de mercats llunyans

Actualitzada 18/09/2020 a les 06:56

INCERTESA ENTRE ELS USUARIS DE TUROPERADORS DEL REGNE UNIT

Iain Archer, director comercial de Neilson-Andorra i d’Andorra Travel Service, va comentar que, a mesura que s’apropa la temporada d’hivern, la incertesa sobre quins països es consideraran “segurs” per part del govern anglès segueix creixent, un fet que es reflecteix en les reserves dels turoperadors. És per això que Archer considera que la majoria d’usuaris esperaran a finals d’any per programar les vacances.

Jordi Pujol, director de la Unió Hotelera d’Andorra, va explicar ahir al Diari que el turisme internacional del país, és a dir, que no és d’origen espanyol ni francès, ha caigut en un 99%. És per això que, segons indicava, “les previsions no poden ser bones”, i més tenint en compte que “el turisme internacional està bloquejat i suposa entre un 30 i un 35 % de les visites que rebem de dilluns a divendres durant l’hivern”. Pujol va detallar que la caiguda d’aquest tipus de visitant es deu a dos motius: els països que ens tenen en la llista vermella -és a dir, els que obliguen els seus ciutadans a fer quarantena després de viatjar al Principat- i que “és difícil fer un viatge en aquesta situació”.Així doncs, exposava que, mentre que habitualment al setembre i a l’octubre hi ha molts autobusos de turistes israelians, belgues alemanys o anglesos, enguany no se’n veuen: “Ni els tenim ni els tindrem”, afirmava amb contundència. Respecte a l’escenari que es trobaran de cara a la temporada d’hivern, valorava que “el turista que ve al desembre o al gener ara per ara no el tenim, però això no vol dir que no el tindrem”.Davant d’aquesta situació, l’entitat apuntava que, si la temporada d’hivern no és bona, “s’haurà de demanar que s’allarguin els ERTO, i no només fins al març, sinó que hauria d’anar més enllà”. Tot i això, apuntava que encara no s’han fet propostes formals sinó que s’estan intentant avançar al que pugui passar en uns mesos perquè de cara al desembre no es trobin sense opcions.D’altra banda, Pujol va expressar que a hores d’ara els directors d’hotel es troben en un moment en què haurien de contractar gent, però la situació actual complica la tasca: “No ens plantegem un sol escenari sinó que en tens 14 i tots tenen variables com la neu que hi haurà o si seguirem en la llista vermella dels països”. Respecte a la procedència dels treballadors, precisava que l’any passat tenien 5.000 temporers, la majoria argentins i xilens. En aquest sentit, afirmava que segurament no necessitaran la mateixa quantitat de treballadors i que estan buscant temporers comunitaris per suplir-los.