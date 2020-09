Els advocats responen a DA que el codi de procediment agreuja el col·lapse

El col·legi professional remarca que s'agreujarà la situació per la falta de mitjans a la Batllia

Actualitzada 18/09/2020 a les 16:20

Redacció Andorra la Vella

El Col·legi d'Advocats insisteix en la necessitat d'ajornar l'entrada en vigor del Codi de Procediment civil en resposta a les manifestacions del president del grup parlamentari de DA que rebutjava aprovar una pròrroga tal com demanaven els lletrats. Els advocats afirmen en un comunicat que la Batllia ja acumula un retard important a tots els nivells i des de fa molts anys "no es troba ben dotada de mitjans" i que l'aplicació del nou model "suposa un canvi molt notable en el funcionament de la institució i agreujarà la situació". I recorden que el col·lapse a nivell penal "és preocupant" però que la situació és extensiva a totes les seccions de la Batllia "per la seva manca de mitjans humans i tècnics".



El col·lectiu professional reitera que "no es donen les condicions per aplicar-lo" i precisen que fan la petició deixant a banda les circumstàncies generals per la pandèmia de la Covid-19. Els lletrats asseguren que "negar aquesta situació és no voler veure la realitat o ignorar-la".



El Col·legi adverteix que la falta de recursos a la justícia també afecta la entrada en vigor de la Llei d'accés electrònic a l'administració de justícia i incideix que sempre han defensat la modernització de la Justícia però "de res serveix una justícia moderna si no s'atén amb celeritat els drets dels ciutadans".