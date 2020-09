Dos classes confinades al col·legi Sant Ermengol

Actualitzada 18/09/2020 a les 13:44

Ens comuniquen des del Ministeri de Salut que dos alumnes de la mateixa família, de la nostra escola, han donat positiu i per aquest motiu s'ha activat el protocol de mesures sanitàries.

Agraïm la vostra confiança i comprensió en aquests moments d'incertesa.#SomEscola pic.twitter.com/R9G5XZOkKx — Sant Ermengol (@SantErmengol) September 18, 2020

Dues classes del col·legi Sant Ermengol han quedat confinades aquest migdia pel positiu per Covid-19 de dos alumnes del centre de la mateixa família. La directora del centre, Maria Josep Pascual, ha explicat que les aules afectades són una de tercer de primària, amb 25 escolars de 9 anys, i una de quart d'infantil, amb 26 integrants de 4 anys.El centre ha rebut al voltant de les dotze la comunicació del ministeri de Salut sobre el positiu dels dos alumnes i de seguida s'ha activat el protocol sanitari. La directora del col·legi Sant Ermengol ha assenyalat que els companys de classe dels dos escolars ja no han pogut accedir al menjador i s'ha avisat als pares perquè els recullin. Les famílies rebran ara una carta de Salut on s'especifica del dia que han de passar les proves per comprovar si s'han contagiat del virus.Maria Josep Pascual ha destacat que els alumnes de les classes confinades han rebut explicacions dels mestres i dels orientadors perquè coneguin els motius pels quals avui de manera imprevista ja no han pogut dinar al centre educatiu. Els nens afectats pel confinament formen part d'unitats de convivència que dins de l'aula es poden retirar la mascareta, però que han de portar protecció quan van als espais comuns del col·legi, com tots els alumnes d'infantil i de prima`ria. Els estudiants de secundària i els de batxillerat si que han de portar la mascareta al llarg de tota la jornada escolar.La detecció dels dos casos no suposa aïllament per als docents de les aules, ja que van molt protegits i la possibilitat de contagi és inferior que entre els companys de l'aula. La directora del centre ha indicat que a infantil la mestra i l'ajudant porten bata de cotó, mascareta FFP2 i ulleres de protecció i que la indicació del ministeri per a elles i per a la tutora de la classe de tercer de primària és que estiguin vigilants per si tenen símptomes de la malaltia. Tanmateix, el centre recomana al personal que es facin la TMA per verificar si s'han contagiat a l'Stop Lab de la caserna de bombers.El Sant Ermengol té una altra classe en aïllament des de dilluns pel positiu d'un alumne d'infantil de 3 anys. La directora confia reobrir l'aula a principis de la setmana vinent perquè els escolars puguin tornar al centre ja que tots van donar negatiu en la primera prova de Covid-19 i ara estan a l'espera de passar la segona TMA.El centre ha fet públic l'avís dels positius amb un missatge on destaca que "agraïm la vostra confiança i comprensió i en aquests moments d'incertesa".