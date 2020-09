Cairat celebra que es retirin alguns animals però insisteix que cal tancar el parc

Actualitzada 18/09/2020 a les 06:33

El líder de Desperta Laurèdia, Cerni Cairat, va valorar que treure ossos, llops i linxs de Naturlandia és “un primer pas” però va insistir que cal tancar de manera definitiva el parc d’animals. La formació es va negar des del principi a la seva creació, tant per “qüestió moral” com pel cost que va suposar per al comú. “La mostra més clara del fracàs econòmic del projecte és que no hi va haver interès de capital privat”, deia. Respecte al nou projecte, va afegir que “més enllà del nou plantejament comercial, tenim dubtes de com es resoldrà la situació financera, i més amb el possible dèficit que el comú acumularà enguany”.



Tanmateix, el president d’Apapma, Carles Iriarte, va celebrar la decisió però recordava que el país no està al comitè internacional que vetlla pel comerç d’espècies amenaçades i que això dificultaria l’alliberament dels animals nascuts al país. Amb tot, Cairat va explicar que amb els acords bilaterals n’hi hauria prou.

#2 Sebastià Germà

(18/09/20 07:57)



#1 Aureli

(18/09/20 07:47)