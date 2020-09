Vilarrubla debat amb els antics ministres d'Educació els reptes de futur

L'actual titular de la cartera valora que ha estat una reunió constructiva on hi ha hagut molt consens

Actualitzada 17/09/2020 a les 15:13

Anna Ribas Sant Julià de Lòria

La ministra d'Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, s'ha reunit amb els seus predecessors per reflexionar sobre els reptes de futur que planteja l'educació a Andorra. Entre els assumptes a abordar figura la voluntat d'augmentar la implicació de les famílies i de la societat en la formació dels infants o el desenvolupament de competències lligades als valors, és a dir, que es vagi més enllà de les competències que s'assoleixen a través dels llibres.



Els ministres han destacat la importància de la presencialitat de l'educació. Tot i que, després de l'experiència del confinament, des del ministeri oferiran formacions per evitar "tornar a caure en les classes magistrals" en cas que s'hagi de tornar a recórrer a les classes telemàtiques, i així poder mantenir el "model diferent" actual al qual "s'han destinat molts esforços". És per això que es preten "formar els docents en metodologia".



A la trobada han participat Josep Dallerès (1991-1994), Rosa Maria Mandicó (1994), Pere Cervós (2001-2005), Roser Bastida (2005-2009), Susanna Vela (2009-2011), Roser Suñé (2011-2015) i Eric Jover que fa ocupar la cartera fins a l'any passat. I l'actual ministra ha destacat el clima de consens que hi ha hagut entre tots els participants "independentment del seu color polític". Ester Vilarrubla ha valorat que ha estat una reunió "molt positiva" en la qual hi ha hagut "participacions molt constructives".