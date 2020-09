Un pacient amb Covid-19 ingressa a l'UCI

Quatre malalts més es troben a planta

Hospital Nostra Senyora de Meritxell Hospital Nostra Senyora de Meritxell Fernando Galindo

Actualitzada 17/09/2020 a les 10:01

Redacció Andorra la Vella

L'hospital ha informat aquest matí que un malalt afectat per la Covid-19 ha ingressat a l'Unitat de Cures Intensives (UCI) en les últimes hores. El nombre de pacients contagiats amb el virus al centre mèdic es manté com va anunciar ahir el ministre de Salut en cinc ja que hi ha quatre persones més a planta.



La xifra d'ingressats a l'hospital baixa respecte ahir a primera hora del matí quan hi havia sis pacients positius per SARS-CoV-2, tots a planta, i un d'ells va rebre l'alta al llarg del dia.



Els casos actius de coronavirus van baixar ahir fins als 376 amb 45 nous contagis i 64 altes respecte les dades de l'actualització que va fer Joan Martínez Benazet dilluns a la tarda.