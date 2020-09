L’inici de curs amb la Covid multiplica els dubtes dels pares i la feina dels especialistes

Saturació a les consultes dels pediatres Dos nens amb dos sanitaris durant el cribratge escolar. Fernando Galindo

Actualitzada 17/09/2020 a les 06:21

Dolors Moreno

Anna Ribas Andorra la Vella

Un quadre de tos, mucositat i febre implicava fins ara que el nen s’hagués de quedar a casa i no pogués anar a classe fins estar recuperat. Aquest curs aquests símptomes impliquen una possible compatibilitat amb la Covid-19 i la necessitat d’una prova diagnòstica per verificar si el nen és o no positiu. Fins que no hi ha el resultat el pediatre no pot certificar si el pacient pot o no tornar a l’aula i això implica un procés més lent, que l’absència a l’aula pugui estendre’s i més complicacions a les famílies per conciliar amb la feina. Malgrat que encara no ha arribat la punta de refredats o grips, les consultes dels especialistes ja estan percebent l’augment del volum de feina i de consultes dels pares, també molt sovint per via telefònica. Una pressió que auguren que empitjorarà a mesura que avanci la tardor i l’eclosió de les patologies típiques de l’època.



“Si s’aconseguís que el resultat de la prova se sabés de manera ràpida això arreglaria molt el problema”, sosté el pediatre Manel Medina. Però no és la realitat dels testos actuals, el resultat pot trigar un parell de dies i fins que el metge no el rep no pot certificar la tornada a classe. “Jo entenc que això té conseqüències per a la família, amb la feina”, afirma el facultatiu, però insisteix que ara per ara no hi ha cap altre sistema quan es tracta d’evitar els contagis a les aules. I que el futur immediat apunta un empitjorament quan s’incrementin les patologies amb símptomes compatibles amb la Covid, tot i que també es preveu que l’ús de les mascaretes en freni la incidència.



En el mateix sentit s’expressa la pediatra Fabiola Caracseghi: “Em temo que serà pitjor quan comencin els refredats i la grip.” Apunta que la saturació és de les dues darreres setmanes, perquè la Covid s’ha afegit a una temporada ja complicada amb revisions per a l’inici de les activitats esportives i per tornar a l’escola. A més, “estem tenint força infeccions respiratòries, no per coronavirus. Ens ha complicat una mica la feina perquè necessites papers per a tot, hi ha molta més por i això ens posa el pes a nosaltres”, assenyala. Però, insisteix, “com puc dir com a metge que no té el coronavirus si no demano una prova?”. Caracseghi també s’ha trobat amb algunes disfuncions en el cribratge escolar, amb proves que s’havien perdut i s’han hagut de repetir i “ha recaigut una miqueta de feina”. Tot i així, també apunta que si el volum de l’activitat es mantingués com ara “ja estaria bé”, però que tot apunta que anirà a l’alça.



Des de la consulta d’una altra especialista constaten que “estem bastant saturades” i apunten també el volum de feina administrativa que comporta la gestió del virus. “En aquesta època normalment tenim molta feina per certificats per als esports extraescolars i tenim la consulta plena per això, suma TMA” i la necessitat que el pediatre emeti un certificat, després d’un resultat negatiu, que constati que l’infant no pateix cap malaltia contagiosa. Un tràmit que alguns pares demanen que s’alleugereixi per no perdre més dies de feina o escola perquè “els pediatres van desbordats”. “Entenc que hi hagi d’haver un protocol però que no s’exigeixi un certificat mèdic perquè l’únic que t’ho pot fer és el pediatre. S’hauria de trobar una altra manera de poder rebre els resultats”, va assenyalar un afectat.