Ordino destina 94.200 euros a l'aparcament de les Moles

Els treballs per reforçar el mur i adequar el terreny han començat aquest matí

Actualitzada 17/09/2020 a les 11:41

Redacció Andorra la Vella

Els empleats de l'empresa Progec han iniciat aquest matí els treballs de l'aparcament de l'avinguda de les Moles que el comú d'Ordino ha adjudicat per 94.234 euros. El nou pàrquing està situat en el primer tram de la General 3 en sentit nord, abans d'arribar al cementiri.



Les obres es fan per reforçar el mur i col·locar una malla de triple torsió per sostenir les pedres i per adequar el terreny que tindrà catorze places, una per a vehicle elèctric i una reservada per a usuaris de mobilitat reduïda.