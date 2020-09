La Fundació Crèdit Andorrà ofereix activitats virtuals a L'Espai

Els cursos del programa Envelliment saludable comencen dilluns

Actualitzada 17/09/2020 a les 12:11

Redacció Andorra la Vella

L'Espai de la Fundació Crèdit Andorrà inicia dilluns una nova temporada d'activitats per a la gent gran amb una oferta que serà tota virtual per la seguretat dels assistents davant la situació actual de la pandèmia de la Covid-19. Els cursos es desenvoluparan des del setembre fins al desembre dins del programa Envelliment saludable.



Les persones majors de 60 anys que vulguin participar poden gaudir de cursos i tallers de noves tecnologies, com l'ús del mòbil, d'idiomes i d'alimentació saludable. L'objectiu de la Fundació Crèdit Andorrà és que la gent gran pugui millorar la formació i l'educació també durant aquesta època de restriccions sanitàries que obliga a no fer activitats presencials.