La Cambra de Comerç aposta per un model similar al de les Canàries per al comerç en línia

La Cambra de Comerç va plantejar un nou model per tal de facilitar els tràmits i que la circulació dels productes del comerç on line sigui ràpida i fluïda. L’ens ho va presentar mitjançant un estudi en què també van participar Actua, Actua Tech i la duana. En aquest sentit, van indicar que caldria anar cap a un sistema inspirant en la Ventanilla Vexcan. Aquest model, que ja s’empra en diferents territoris duaners de la Unió Europa i també de les Illes Canàries, serveix per agilitar els tràmits de comprar en línia.

D’aquesta manera, solucionarien alguns problemes que actualment perjudiquen les vendes en línia a l’hora de fer la tramitació duanera. No obstant això, cal tenir en compte que caldrà que és compleixin una sèrie de requisits per tal de poder desenvolupar el model, i que no eximirà d’efectuar la declaració duanera sustentada en la factura comercial, això sí, sense que s’hagi de realitzar cap altre tràmit.

