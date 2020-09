L'Estat haurà d'indemnitzar un client de la societat Valora

El TC considera que se li ha vulnerat el dret a un judici de durada raonable

Actualitzada 17/09/2020 a les 07:04

Toni Farrero Andorra la Vella

El Tribunal Constitucional ha estimat el recurs d’empara presentat per un client de la societat Valora i li ha reconegut el dret a ser indemnitzat per una vulneració al dret a un procés de durada raonable. El perjudicat va presentar el 28 de novembre del 2011, en qualitat de client de la societat Valora, una querella criminal contra diverses persones pels presumptes delictes de falsejament de comptes, administració deslleial, fallida delictiva, estafa, estafa qualificada i apropiació indeguda i falsedat documental.



El 26 de juny del 2017 la batlle instructora de la causa va dictar una providència traslladant la querella a les parts i a la fiscalia perquè sol·licitessin la conclusió del sumari o la pràctica de les diligències en un termini de 15 dies. Palou va presentar el 20 de desembre del 2019 un escrit en què constava que un any i mig després la Batllia no havia dut a terme cap actuació d’instrucció i que se li estava vulnerant el dret a un judici de durada raonable. L’abril del 2020, el client de Valora va presentar un recurs d’empara contra la inactivitat de la secció penal especialitzada número 1 de la Batllia.



El Tribunal Constitucional no sembla tenir dubtes sobre el recurs d’empara. “Una petició de noves diligències, a l’empara de l’article 121 del Codi de procediment penal, no es pot dilatar més de dos anys per ser resolta, ja que aquesta actuació no es troba justificada per cap complexitat ni tècnica ni de la concurrència de subjectes intervinents”, assegura en la sentència, afegint que el retard “respon a una passivitat inexcusable de l’òrgan judicial”, s’assenyala a la sentència.